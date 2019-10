Demi Lovato en couple ? Mike Johnson avoue : "Elle embrasse très bien"

Le beau brun a également confié que c'est Demi qui avait fait le premier pas et... qu'il trouvait ça terriblement attirant. Il raconte : "Elle a fait le premier pas (...) je trouve ça incroyablement sexy. J'aime ça, viens à moi. Tu me veux, viens à moi. Je te veux, je vais venir à toi."

Admiratif de la beauté, mais aussi de la personnalité de la chanteuse, il apprécie son côté naturel. "Elle est incroyablement humble. Quand Demi et moi sommes ensemble, on rit beaucoup et on aborde aussi de vrais sujets. (...) C'est une personne très humble, vraiment cool, vraiment amusante et qui a les pieds sur terre."

Enfin, interrogé sur la nature exacte de leur relation, il avoue être "très pudique concernant ses relations", mais précise tout de même : "Nous sommes deux personnes qui s'explorent l'une l'autre..." L'officialisation ne devrait plus tarder !