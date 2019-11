Demi Lovato : Ses premières confidences depuis son overdose d'héroïne

L'année qui vient de s'écouler a été difficile et déterminante pour Demi Lovato. Un peu plus d'un an après son overdose d'héroïne, la chanteuse s'est confiée à Teen Vogue dans une interview tout à fait exceptionnelle : la première qu'elle accorde depuis ce jour-là.

Apaisée, elle fait face à ses démons. Le 6 septembre 2019 sur Instagram, la chanteuse américaine de 27 ans avait décidé de publier une photo d'elle vêtue d'un simple bikini léopard, sans avoir retouché sa photo. L'occasion pour l'artiste de faire passer un message fort sur l'acceptation de soi : "Je veux que ce nouveau chapitre de ma vie s'ouvre sur l'authenticité, par rapport à qui je suis et aux standards de beauté. Donc me voilà, sans aucune honte, confiante et fière de mon propre corps qui s'est tant battu et continue de m'impressionner, surtout quand j'aurai donné la vie un jour." Le combat de Demi Lovato contre les troubles du comportement alimentaire et pour l'acceptation de soi est un long chemin. "Je suis passée par de mauvais moments et, sincèrement, je me vois comme une battante. Je ne me vois pas comme une gagnante, mais comme une battante."

L'ex-héroïne des séries Disney s'est aussi exprimée à propos du cyberharcèlement qu'elle a subi. Très engagée dans cette cause, elle décortique la violence verbale quotidienne sur Instagram. "Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que je suis en fait une personne très sensible. Si quelqu'un est méchant avec moi sur internet ou se moque de moi, j'ai généralement un bon sens de l'humour. Mais si c'est quelque chose qui me touche, ça peut vraiment me faire mal. Je suis humaine, soyez sympas avec moi. Et puis je suis fatiguée de faire comme si je n'étais pas humaine."

Pour célébrer ce renouveau, elle s'est remise au travail, mais prend son temps. Celle qui a écoulé plus de 2 millions d'exemplaires des singles Skyscraper et Give Your Heart a Break va y aller à son rythme. "Je sais que vous voulez de nouveaux titres, mais il est important de se souvenir que je suis prudente, cette fois-ci, explique-t-elle encore au magazine. J'ai vraiment décidé de prendre mon temps. Je crève d'envie de sortir de la musique nouvelle, mais chaque chose en son temps."

En attendant, Demi Lovato semble fréquenter Mike Johnson, ancien candidat de l'émission Bachelorette aux États-Unis qui confiait, en octobre 2019, avoir déjà eu plusieurs rencards avec l'artiste sur iHeartRadio.