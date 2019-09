Demi Lovato en bikini : Elle affiche sa cellulite et envoie un puissant message

Demi Lovato s'est montrée sans artifices, le 6 septembre 2019 sur Instagram. La chanteuse américaine de 27 ans a décidé de publier une photo d'elle vêtue d'un simple bikini léopard, sans avoir retouché sa photo. L'occasion pour l'artiste de faire passer un message fort sur l'acceptation de soi. "C'est ma plus grande peur. Une photo de moi en bikini non retouchée. Et vous savez quoi ? C'est de la cellulite ! Honnêtement, je suis tellement fatiguée d'avoir honte de mon corps, de le retoucher (oui, les autres photos ont été retouchées et je déteste avoir eu à le faire, mais c'est la vérité) pour que les autres pensent que je corresponds leur conception de la beauté, mais je ne suis pas vraiment comme ça. Voilà comment je suis", confie-t-elle en légende de sa photo.

"Fière de mon corps"

"Je veux que ce nouveau chapitre de ma vie s'ouvre sur l'authenticité, par rapport à qui je suis et aux standards de beauté. Donc me voilà, sans aucune honte, confiante et fière de mon propre corps qui s'est tant battu et continue de m'impressionner, surtout quand j'aurai donné la vie un jour. C'est un sentiment si fort d'être de retour au cinéma ou à la télévision et de ne pas me stresser avec un programme sportif de 14 heures par jour, ou me priver d'un vrai gâteau d'anniversaire plutôt que de manger de la pastèque avec des bougies parce que j'étais terrifiée qu'un vrai gâteau ne soit pas bon pour mon régime de fou", poursuit Demi Lovato, qui a fêté son anniversaire (comme il se doit) le 20 août 2019.

"Bref, me voilà, crue et réelle. Et je m'aime. Et vous devriez m'aimer aussi. Maintenant, je retourne au studio. Je suis en train de travailler sur un tube... Pour que ce soit clair pour tout le monde, je ne bloque pas sur mon apparence, mais je l'apprécie et parfois, c'est la meilleure chose que je puisse faire. J'espère inspirer quelqu'un à aimer son propre corps aussi", conclut celle qu'on a connue dans Camp Rock.

Ce puissant message a suscité une vague de commentaires positifs. "Nous montrer ce à quoi tu ressembles est incroyablement beau. Merci Demi ! Je t'aime", a écrit Ashley Graham. "Tu es tellement canon", s'émerveille Noah Cyrus. "Juste superbe, madame", a commenté Uzo Aduba. Une vision de la vie qui saura inspirer les plus jeunes...