Demi Lovato de retour sur scène, en larmes, deux ans après l'overdose

Tellement d'émotions

"Cette chanson a été écrite et enregistrée très peu de temps avant... tout ce qu'il s'est passé, expliquait-elle en interview pour Beats 1. Quatre jours avant." Véritable appel au secours, Anyone avait permis à Demi Lovato d'exprimer sa peine, sa solitude, le fait qu'elle se sentait incomprise, hélas trop tard. Mais voilà que la vie lui a offert la plus belle des revanches. "Quelle soirée incroyable, écrit-elle sur Instagram. Mon retour après presque deux ans. Tellement d'émotions. Merci à tous pour votre amour, votre soutien et pour avoir partagé ce moment avec moi."