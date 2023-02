Amandine Bégot : La célèbre journaliste maman, le père de son enfant n'est autre qu'un confrère

Amandine Bégot est une femme heureuse et amoureuse. En couple avec l'ancien journaliste Pascal Humeau, la jolie brune se garde bien de faire des révélations sur sa vie privée. Très discrète, elle n'aborde jamais son histoire d'amour dans les médias et encore moins son enfant, dont on ignore tout, si ce n'est qu'il est né en 2015. Depuis cette fameuse année, la journaliste radio est néanmoins pleinement épanouie d'autant plus que, atteinte d'endométriose, elle a longtemps lutté pour tomber enceinte. Heureuse dans sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle, elle vit sur un petit nuage.

Sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, Amandine Bégot se fait là aussi on ne peut plus discrète. Très sérieuse, elle ne communique que sur ses projets professionnels et garde sous silence tout ce qui concerne sa sphère intime, à quelques très rares exceptions près. En octobre 2020 par exemple, elle avait fait une légère entorse à ses habitudes pour poster une photo d'elle et de son enfant sur son compte Instagram. "Vive les dimanches !", avait-elle écrit en légende d'une photo en noir et blanc où l'on pouvait l'apercevoir radieuse aux côtés de son enfant. Une tétine à la bouche, le bout de chou utilise ses mains pour former un coeur. Occasionnellement, la maman poste aussi des photos de ses vacances ou des activités manuelles qu'elle fait avec sa progéniture.