Amandine Pellissard (Familles nombreuses) effondrée : Mort d'une proche, elle n'avait que 34 ans

Dimanche 24 octobre 2021, Amandine Pellissard, l'une des stars de Familles nombreuses, la vie en XXL avec son mari Alexandre et leurs huit enfants a annoncé une terrible nouvelle. La mère de famille a perdu un proche.

C'est sur Instagram, comme toujours, qu'elle a choisi de s'exprimer et de faire part de sa peine. Elle a informé ses abonnés de la mort d'une amie suite à un cancer. Une proche qui avait seulement 34 ans, comme elle. Elodie était une mère de famille qui avait deux enfants, un mari et elle s'est longuement battue pour tenter de s'en sortir. C'est non sans émotion qu'Amandine Pellissard lui a rendu hommage en story. Elle a notamment fait savoir que la jeune femme s'est battue sans relâche et "n'a malheureusement pas survécu et a succombé à toutes ses métastases qui ont envahi la plupart de ses organes et qui l'ont malheureusement conduite à décéder il y a quelques semaines".

Peinée, Amandine Pellissard était aussi remontée et a dévoilé qu'Elodie a eu du mal à bien se faire soigner en France et avait envisagé de le faire à l'étranger : "Comment vous dire que je suis vraiment très triste et dégoûtée qu'en France, alors que ces traitements sont accessibles, beaucoup de personnes malades ne cochent pas les cases nécessaires pour accéder à ces traitements-là qui leur offriraient de fortes chances de rémission." Son amie est donc morte et Amandine Pellissard lui a rendu un touchant hommage.

La star de Familles nombreuses, la vie en XXL partage tout avec ses fans et n'hésite pas à pousser des coups de gueule quand on s'en prend à son fils Léo par exemple. Elle partage aussi avec eux les tragédies de sa vie comme le fait d'avoir été victime d'inceste.