Amandine Petit et la chirurgie esthétique : la seule raison pour laquelle Miss France pourrait y avoir recours

Le 19 décembre 2020, Amandine Petit a été élue Miss France 2021 lors du centenaire de la compétition. Depuis, la jeune femme de 23 ans vit un rêve éveillé entre shooting photos, déplacements aux quatre coins de la France, invitations sur les plateaux télé et interviews. Des apparitions toujours très scrutées mais qui ne font pas peur à Amandine Petit, laquelle est bien au fait de ses charmes comme de ses défauts.

En effet, elle a beau avoir été couronnée la femme la plus belle du pays, Amandine Petit n'en est pas moins complexée par certains détails. "Je pense que mon sourire et ma simplicité sont mes principaux atouts. Côtés défauts, je me passerais bien de mes cernes. Heureusement, je peux les atténuer avec de l'anticerne, mais le plus délicat, c'est mon rire qui peut être impulsif et grossier, hélas, sur ce coup-là, je n'ai pas d'astuce pour y remédier !", a-t-elle confié dans les pages d'Ici Paris.

Pas question toutefois de retoucher à ces critères qui font d'elle la personne qu'elle est. Amandine Petit est même très clair sur un sujet : elle ne fera jamais de chirurgie esthétique, une pratique qu'elle n'affectionne pas tellement. "Cela dépend des circonstances... S'il s'agit d'une chirurgie réparatrice suite à un accident ou à une maladie, oui. Autrement, je ne suis pas pour car selon moi, il n'y a rien de plus beau que le naturel, même avec des petits défauts", estime-t-elle.

C'est d'ailleurs avec naturel qu'elle a décidé il y a bien longtemps de ne se priver de rien, surtout lorsqu'il s'agit de gourmandises ! "Manger sainement tout en se faisant plaisir et sans excès. (...) Pour ma part, j'ai la chance d'avoir une morphologie qui me permet de manger ce que je veux sans prendre de poids. D'ailleurs, contrairement à ce que j'ai pu lire me concernant, je vous assure que je ne fais aucun régime : le chocolat et les fast-foods font partie de mes péchés mignons", a-t-elle assuré. Et Amandine Petit ne risque pas de culpabiliser de ses écarts étant donné qu'elle a banni de chez elle... la balance ! ! "Personne ne devrait en avoir, car une balance affiche un chiffre qui n'a aucune importance dès lors qu'on se sent bien dans sa peau."

Retrouvez l'intégralité de l'interview d'Amandine Petit dans le nouveau numéro d'Ici Paris, paru le 17 février 2021 en kiosques.