Amandine Petit sensuelle : un danseur de Danse avec les stars la fait tomber à la renverse

Grande première pour Cyril Hanouna. Mardi 26 janvier, C8 a diffusé pour la première fois un prime d'A prendre ou à laisser. Comme à son habitude, le présentateur de 46 ans avait réservé de belles surprises aux téléspectateurs en conviant des personnalités, mais aussi à ses invités. Ainsi, Amandine Petit a eu le droit à un beau cadeau.

Miss France 2021 a fait l'honneur à Cyril Hanouna de venir sur le plateau d'A prendre ou à laisser pour aider l'un des candidats à décrocher la plus grosse somme possible. Mais avant cela, celui qui est aussi aux commandes de Touche pas à mon poste avait une annonce à lui faire. "Je sais Amandine, que vous avez un rêve. Je vous propose d'enfiler un masque et des gants pour faire quelque chose en toute sécurité. Je sais que vous êtes la reine de la salsa. J'ai un garçon que j'adore, qui pour moi est une star de la danse. Je l'aime bien dans l'émission dans laquelle il danse. C'est l'un de mes danseurs préférés, je le dis franchement. Et ce soir je vais réaliser votre rêve. C'est à dire danser une salsa avec une personne que vous adorez, avec l'une des stars de Danse avec les stars : Anthony Colette", a-t-il annoncé.

Ravie, Amandine Petit a accueilli le beau brun après avoir admis auprès de Cyril Hanouna qu'elle adorait danser. Tous deux se sont ensuite mis au milieu du plateau pour faire une petite démonstration de salsa. Divine en petite robe dorée, en talons et avec ses cheveux coiffés en queue de cheval, l'amie de Dorian de Koh-Lanta 2020 a réalisé quelques pas de danse. Sensuelle, elle a suivi son partenaire et semblait très à l'aise tout au long de la prestation. Elle a tout de même été quelque peu surprise quand le danseur - que l'on verra dans la prochaine saison de Léo Mattei - l'a fait tomber à la renverse. Mais la belle blonde de 23 ans ne s'est pas laissée démonter et a poursuivi sa prestation. On lui met un 8/10 !