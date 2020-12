Amandine Petit (Miss France 2021) : Sa relation particulière avec une star de Koh-Lanta

De Miss France à Koh-Lanta, il n'y a qu'un pas ! Amandine Petit, notre nouvelle reine de beauté élue samedi 19 décembre 2020 au Puy du Fou, représentait la Normandie lors du célèbre concours. Tout au long de sa préparation, elle a pu compter sur le soutien de son amoureux Julien, de sa famille, ses amis, mais aussi d'un aventurier emblématique de Koh-Lanta, lui aussi Normand !

Entre Miss France 2021 et Dorian, aventurier de la saison des 4 Terres - dont Alexandra est ressortie grande gagnante le 4 décembre 2020- , ça ne date pas d'hier. Comme l'expliquent nos confrères de Télé Loisirs , c'est lors de divers événements qu'ils se sont rencontrés avant de se lier d'amitié. "Dorian est un caennais et comme quoi à Caen, on a de sacrés pépites !", s'amuse Amandine Petit.

Lui dans le cadre de son aventure Koh-Lanta, elle dans son parcours de Miss Normandie en route vers Miss France, tous les deux ont été beaucoup sollicités par les médias. "On s'est retrouvé à plusieurs reprises dans des interviews avec la presse. C'est formidable car on ne défendait pas le même projet, mais nous avons les mêmes valeurs : l'ambition, le dynamisme et la positivité. On s'est tout de suite bien trouvés", lance la jolie blonde de 23 ans.