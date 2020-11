Dorian (Koh-Lanta) futur papa paniqué : "Je ne suis pas prêt, tout s'est accéléré..." (EXCLU)

Dorian faisait partie des cinq finalistes avec Lola, Brice, Alexandra et Loïc. Il a finalement quitté Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres après avoir perdu à l'épreuve d'Orientation. Ce sont ses camarades Loïc, Brice et Alexandra qui disputeront l'épreuve des poteaux. Pour Purepeople.com, Dorian, ancien aventurier des Oranges de l'Ouest, se livre sur son expérience qui a duré 39 jours. L'orientation, ses alliances, son futur rôle de papa... confidences exclusives.

Que s'est-il passé lors de l'épreuve d'Orientation ?

J'étais complètement épuisé. Je me suis vraiment dépassé, c'était très dur psychologiquement et physiquement. Pendant peut-être deux heures et demie j'étais seul au monde, je n'ai croisé personne. Et c'était très compliqué parce que je me demandais si j'étais au bon endroit ou au contraire totalement à l'ouest. Franchement, j'ai beaucoup souffert. Mon esprit était là mais mon corps ne suivait plus. J'ai l'impression que les deux étaient dissociés. J'errais en me disant de ne pas lâcher mais j'étais dans un tel état d'épuisement...

D'après vous, qu'est-ce qui vous a fait défaut ?

Le manque de nourriture et la fatigue, clairement. Au moment de l'épreuve d'orientation, je ne suis plus lucide. J'ai vraiment l'impression d'être habité ! Mon cerveau me dit de ne pas lâcher mais je n'arrive même plus à réfléchir. Je suis trop épuisé, je ne suis pas assez méthodique dans mes recherches, je n'ouvre pas assez les yeux... Vraiment très compliqué pour moi. Mais je n'aurais rien lâché car j'avais tellement la niaque ! Malheureusement ça ne l'a pas fait pour moi. Je ne peux pas dire que je suis déçu car j'ai tout donné mais je suis quand même frustré d'avoir perdu aussi près du but.

Dorian : "Je souhaite que Loïc ou Brice gagne Koh-Lanta"

Vous avez longtemps erré dans la jungle, loin du repère...

Ce qu'il s'est passé c'est que je n'ai vu personne pendant un long moment, et en fait ils étaient trois sur le même repère ! Je me disais que c'était impossible qu'ils restent tous sur la même zone et qu'ils me laissent seul. Du coup j'ai cru que j'étais perdu, j'ai élargi mes recherches. Finalement, j'étais au bon endroit mais je ne trouvais pas !

En fin d'épreuve, vous marchez à plusieurs reprises sur le poignard sans le voir, que vous êtes-vous dit quand Alexandra l'a trouvé ?

Je ne comprends pas comment je n'ai pas pu le voir ! J'ai regardé tellement de fois à cet endroit. Mais j'ai tout donné. C'est le jeu, le destin. Je reste très content de mon parcours. Et j'étais même un peu soulagé que ce soit terminé. Me dire qu'il fallait après ça repasser une nuit, repasser une épreuve... J'aurais fini par trouver les ressources nécessaires mais j'étais vraiment épuisé.

Parmi les trois finalistes, qui voulez-vous voir gagner ?

Brice ou Loïc ! Je n'ai pas de préférence entre les deux. Avec Brice on est ensemble depuis le premier jour. On a été un peu séparé quand il y a eu les équipes Jaune et Rouge, puis à la Réunification on avait des situations délicates chacun mais on s'est retrouvé. Loïc je l'ai rencontré chez les Jaunes et depuis on ne s'est plus lâché. Ce sont les deux garçons avec qui j'ai fait mon aventure donc j'aimerais vraiment que l'un d'eux gagne. Après, je précise qu'Alexandra mérite totalement sa place.

Quel est votre pronostic pour les poteaux ?

Pour moi ça se joue entre Brice et Loïc. Brice il est fin, je pense qu'il peut bien gérer. Et Loïc a déjà prouvé ses talents d'équilibriste. Donc je pense que ça va se jouer entre les deux garçons.

Dorian : "Mon corps a totalement changé"

Lors de l'épisode précédent, vous faites une alliance avec Brice et Loïc pour éliminer Angélique. Qu'est-ce qui vous a décidé ?

Les affinités sont rentrées en compte. J'étais beaucoup plus proche de Brice que d'Angélique. C'était mon pote et je pouvais faire pencher la balance en sa faveur, je l'ai fait. C'était le dernier coup à faire et personne ne pouvait m'en tenir rigueur parce qu'il n'y avait pas de Conseil derrière. Il y a aussi le côté stratégique : Angélique ne m'aurait jamais choisi sur les poteaux, alors que Brice aurait pu le faire. C'était la meilleure chose à faire pour moi.

On voit à l'écran que vous avez énormément maigri...

J'ai repris plutôt rapidement parce qu'on mange énormément en rentrant. Mais mon corps avait totalement changé. J'ai l'habitude d'être assez athlétique du fait que je fais du sport tous les jours. Et là j'étais vraiment mal, j'ai mis du temps, au moins un mois et demi avant de me remettre. La nourriture c'était très très compliqué sur l'île pour moi. J'étais vraiment cuit !

Quel a été votre premier geste au retour ?

La première chose que l'on fait à l'aéroport, c'est de récupérer nos affaires personnelles. Ça faisait 50 jours que je n'avais pas eu mon téléphone. Et c'était assez drôle parce qu'on était tous ensemble et dès qu'on a récupéré nos téléphones on s'est tous mis dans un coin ! Donc j'ai appelé mes proches. Ensuite j'ai mangé, puis à la maison j'ai dormi. C'était assez bizarre, j'étais là sans être là, j'étais content d'être rentré mais une partie de moi était déçue de voir que l'aventure était terminée.

Votre compagne Marion est enceinte, vous serez bientôt papa, félicitations ! Comment avez-vous accueilli la bonne nouvelle ?

Tout se passe super bien ! C'est prévu pour le 1er mai. Tout s'est accéléré dernièrement. Je kiffe la vie, c'est top. A côté de ça j'ai lancé mon activité, DL Coaching. C'est un beau projet pour moi en complément de la SNCF, car bien sûr j'y reste. Donc dans un premier temps il y a de la nouveauté professionnelle et puis en mai... on verra (rires) ! Je pense que je ne suis pas prêt mais je vais m'en sortir ! Plus l'arrivée de bébé s'approchera et plus je m'y ferai. Je ne réalise pas encore totalement mais je suis vraiment content.

