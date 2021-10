Amandine Petit surprise par sa grand-mère, ancienne Miss, en pleine élection

La beauté, c'est de famille ! Samedi 23 octobre 2021, Amandine Petit a eu une belle surprise de la part du comité de Miss Normandie. L'occasion pour les internautes de découvrir qu'un autre membre de sa famille a porté la fameuse écharpe.

La journée de samedi a été particulièrement chargée en émotions pour Amandine Petit. Ce jour-là, Miss France 2021 était à Coutances, une commune française située dans le département de la Manche, en Normandie. Il s'y déroulait l'élection de Miss Normandie 2021, une région qu'elle représentait un an auparavant. Sacrer la personne qui allait lui succéder, à savoir Youssra Askry, était donc un moment particulier. Mais cette élection régionale a aussi été l'occasion pour le comité de lui réserver une belle surprise.

Comme Amandine Petit l'a dévoilé en story Instagram, sa grand-mère Nicole Belloteau a été appelée sur scène : elle a alors fait son arrivée, sublime en robe bleue nuit pailletée, avec... son écharpe de Miss ! Car oui, elle a été élue Miss Normandie en 1963 (reine du château de Creully plus précisément). Heureuse, elle a salué les téléspectateurs avant de faire une belle déclaration à sa petite-fille (voir diaporama).

Sylvie Tellier a également tenu à dire quelques mots à la belle blonde de 24 ans qu'elle suit depuis bientôt un an. "Je te l'ai dit depuis le début de l'année, mais je dis souvent que la première qualité d'une Miss France, c'est d'aimer les gens. Et vous avez devant vous une jeune femme qui aime les gens, qui aime la vie. Et elle nous l'a montré depuis le début de l'année. Il n'y a pas une photo qu'elle refuse ou une personne à qui elle ne donne pas de son temps, même si elle n'a dormi que quatre heures. (...) Depuis ce matin elle ne pense qu'à une chose, à vous rendre fiers d'elle. Et je voulais te dire Amandine, que je suis fière de toi", a notamment confié la directrice générale de la société Miss France.

Nul doute que sa grand-mère et ses proches sont aussi très fiers d'elle. Et le public aura, à coup sûr, un pincement au coeur quand elle couronnera la nouvelle Miss France le 11 décembre prochain, au terme de la soirée qui se déroulera au Zénith de Caen.