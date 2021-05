Amaury Vassili bientôt papa ? Il dévoile des indices très équivoques

C'est une des plus belles voix de France.Amaury Vassili a connu un succès à l'international depuis son premier album, Vincero, en 2009. Aujourd'hui âgé de 31 ans, le ténor est un homme heureux puisqu'il revient en forme avec un tout nouveau disque intitulé Crescendo, disponible à partir du 21 mai.

En entrevue avec le magazine France Dimanche, le chanteur en a profité pour évoquer sa carrière, mais aussi sa vie personnelle. Dans le dernier numéro, paru vendredi 14 mai, il revient sur son histoire d'amour avec Stéphanie, sa compagne depuis plus de 14 ans. Interrogé sur une interview qu'il a donnée il y a cinq ans dans laquelle il évoquait son désir de devenir père et de se marier avec sa belle d'ici trois à quatre ans, Amaury Vassili a répondu cartes sur table. "Rien de tout ça ne s'est encore passé, mais qui sait ? Je ne peux pas tout dévoiler, néanmoins 2021 sera pour moi l'année de tous les bonheurs ! et j'espère qu'on se reparlera bien vite...", a déclaré le jeune homme, laissant clairement entendre qu'il pourrait y avoir du nouveau dans sa vie privée très prochainement !

Des choses pourraient bien arriver...

Une nouvelle qui devrait ravir ses fans, déjà heureux de la sortie de son nouvel album après plus de trois ans d'absence. Amaury Vassili explique que la préparation de ce nouveau projet a pu repousser certaines de ses envies. "Là, je vous avoue que j'ai été dans une telle folie de travail ces derniers mois, que ça ne me laissait que très peu de temps pour penser au reste (...) Mais des choses pourraient bien arriver...", évoque-t-il rappelant qu'un heureux évènement n'est peut-être pas si loin.

L'ancien participant du Concours Eurovision revient également sur sa relation avec sa conjointe. "Travailler me fait du bien, sans empiéter néanmoins sur mon couple et la merveilleuse histoire d'amour que je vis avec ma compagne Stéphanie depuis plus de quatorze ans maintenant", confesse-t-il.