Amaury Vassili rayonnant face à Bernard Montiel pour Olympiascope

Une fois de plus, Bernard Montiel a un emploi du temps bien rempli cette année. La semaine, les téléspectateurs de C8 ont le plaisir de le retrouver aux commandes du 6 à 7. Une émission diffusée juste avant Touche pas à mon poste, où il officie en tant que chroniqueur. Le public peut aussi le retrouver ponctuellement sur Animaux TV dans l'émission Animaux Stars. Il y reçoit des personnalités afin de parler de leur passion pour les animaux. Puis chaque week-end, il interroge des stars sur RFM. Mais ce n'est pas tout ! Le présentateur de 65 ans a aussi le bonheur de prendre les commandes d'Olympiascope. Un nouveau numéro sera d'ailleurs diffusé le 2 octobre 2022 avec un nouvel invité de marque, diffusée sur Olympia TV, groupe C+.

Pour cet inédit, c'est Amaury Vassili qui a été convié par Bernard Montiel à répondre à ses questions dans les loges et les coulisses de la mythique salle parisienne de l'Olympia. C'est le 3 mars dernier que les deux hommes se sont retrouvés pour notamment évoquer la belle et grande carrière du ténor français de variétés françaises et de pop lyrique (qui pourrait se cacher sous le costume de La Tortue de Mask Singer 2022). Cela fait déjà un peu plus de dix ans que sa voix envoûte. Et il n'a pas fini de charmer son public puisque le 14 octobre prochain, il sera de nouveau dans les bacs avec un nouvel album comme il l'a annoncé sur Instagram, le 21 septembre. "Je suis très heureux de vous annoncer la sortie prochaine d'un nouveau disque dès à présent disponible en précommande. Sortie prévue le 14 octobre ! Je vous en dis plus à ce sujet très prochainement", a pu lire sa communauté. Il a également partagé plusieurs dates de sa tournée acoustique.