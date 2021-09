Amaury Vassili papa pour la 1ère fois : sa compagne Stéphanie a accouché il y a plusieurs mois !

C'est une excellente nouvelle qui tombe avec un peu de retard. Comme vous le savez, Amaury Vassili et sa compagne Stéphanie attendaient patiemment la naissance de leur premier enfant. Et selon les informations du magazine Ici Paris, du 22 septembre 2021, le petit garçon est né durant l'été, très exactement le 25 juin. Les amoureux ont donc passés la saison estivale, non pas à profiter de la mer ou de virées en bateau, mais à s'occuper de l'adorable nouveau-né, qui aurait déjà une voix aussi impressionnante que celle de papa !

Pour le prénom de l'enfant, pas de surprise. Amaury Vassili l'avait annoncé à l'avance : les parents comptaient appeler leur bébé Anatoli. Chose promise, chose due. La tradition des prénoms à consonnance russe persiste donc au sein du clan. "J'ai agi comme ma mère qui adorait l'exotisme, explique l'impressionnant ténor dans les colonnes du magazine Ici Paris. Pourquoi Anatoli ? Un grand joueur d'échecs s'appelle Anatoli Karpov. On aime la différence de cette manière-là, par le prénom notamment." Le couple aurait-il passé une partie du confinement 2020 devant la première saison de la série Le jeu de la dame ?

Amaury Vassili avait prévenu tout le monde : l'année 2021 serait celle de "tous les bonheur". Une prédiction qui s'est avérée parfaitement juste. Non seulement il a accueilli dans sa vie son premier enfant, mais il a également eu l'opportunité de sortir un nouvel album, Crescendo, au mois de mai, malgré un contexte culturel aléatoire. Le chanteur est en couple avec Stéphanie depuis belle lurette et concrétise aujourd'hui leur amour dans la joie et l'allégresse, alors que l'histoire commençait en musique. "J'ai eu la chance de la rencontrer à une occasion bien particulière puisque c'était la première fois que je montais sur scène au Zénith de Rouen avec Hélène Ségara pour chanter Vivo per lei, racontait-il sur Non Stop People. C'était un peu le moyen d'ouvrir ce chapitre sur la paternité..."

