Amaury Vassili bientôt papa : le ténor révèle le prénom qu'il a choisi pour son fils !

C'est une nouvelle délicieuse qu'il s'apprête à accueillir en musique. Amaury Vassili donnera bientôt de la voix pour un public bien particulier puisqu'il va devenir papa, très prochainement, pour la première fois. Le 14 mai dernier, le jeune chanteur de 31 ans prenait la pause, sur son compte Instagram, à côté du ventre très arrondi de sa compagne Stéphanie. Voilà qu'il discute ouvertement, sur Non Stop People, de sa future vie de père. Plus rien ne l'arrête !

C'est un nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvre

Invité sur le plateau d'Evelyne Thomas, Amaury Vassili a effectivement révélé le prénom qu'il a choisi pour son fils. "Il va s'appeler Anatoli. C'est russe, a-t-il précisé auprès de l'animatrice. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais on aime la différence de cette manière-là, par le prénom notamment. C'est un nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvre". Si l'on en croit le baby-bump volumineux de sa compagne, la naissance ne devrait plus trop tarder. Mais est-il prêt, pour autant, à pouponner bébé dans la joie et la bonne humeur ? "Je pense que oui et non parce que sous certains aspects, je le suis, je me sens capable. Après, la réalité d'un petit être si fragile, ça doit quand même changer, perturber des choses."