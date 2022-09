Suzane lookée et rayonnante pour l'émission Olympiascope, le grand concert approche !

La date fatidique approche pour Suzane - révélation scénique des Victoires de la Musique 2020 - qui montera sur la mythique scène de l'Olympia le 22 septembre prochain devant de nombreux spectateurs. Un moment crucial pour l'interprète de SLT ou encore de Pendant 24h en duo avec Grand Corps Malade et qui plaît grâce à son "naturel déconcertant" et son "énergie fédératrice", peut-on lire sur le site officiel de la salle. Celle qui avait impressionné les festivaliers des Vieilles Charues en 2019, avant de publier son premier album, Toï Toï, l'année suivante, a là une réelle occasion de montrer tout son talent avec ce concert dans un lieu symbolique.

Elle a également eu l'occasion de s'exprimer dans l'émission Olympiascope, dans laquelle le célèbre animateur Bernard Montiel propose des interviews exclusives avec des artistes dans les loges et les coulisses de cette mythique salle parisienne. Musique, influence, succès, tournée... Celui qui interroge également les artistes chaque week-end sur les ondes de RFM s'est entretenu avec la chanteuse de 31 ans afin d'en savoir un peu plus sur elle et sa carrière. Cet entretien sera disponible sur My Canal dès ce soir.