Ambre Dol (Familles nombreuses) amincie depuis sa rupture : elle évoque sa perte de poids qui la complexe

Au mois de novembre dernier, Ambre Dol a fait une révélation à laquelle personne ne s'attendait : elle s'est séparée de son époux Alexandre, avec lequel elle était mariée depuis un an seulement, d'un commun accord. Ensemble, ils semblaient pourtant former un couple solide à la tête d'une joyeuse tribu recomposée. Il y a leurs deux enfants, Joachim et Winona ainsi que les trois aînés de la maman-star de Familles nombreuses, la vie en XXL, Jade, Maëlys et Lizandro, issus d'une première relation.

Depuis, Ambre Dol a quitté le domicile familial avec ses cinq enfants et a posé ses valises chez ses parents. "Retour aux sources. J'habite en bas de chez mes parents. Ils ont un petit appartement en bas avec six couchages, juste ce qu'il me fallait ! J'ai mon indépendance mais je vais embêter mes voisins de temps en temps", confiait-elle sur ses réseaux sociaux où elle est toujours aussi active.

Il faut que mon corps se remplume

Une présence quotidienne qui lui vaut forcément bien des messages de la part de ses abonnés. Et ces derniers temps, ils semblent s'intéresser de prêt à sa silhouette, qu'ils jugent très amincie depuis sa rupture. Un constat qu'a elle-même validé Ambre Dol. "En ce qui concerne ma perte de poids : certains me le disent d'une manière bienveillante en me disant qu'il faut que je me remplume, et d'autres me disent que c'est une horreur et que j'ai trop maigri. Je suis tout à fait d'accord avec vous", a-t-elle consenti en story Instagram. Et d'ajouter : "Il faut que mon corps se remplume. Mais je suis solide, ne vous inquiétez pas ! Moi aussi, je me trouve trop fine. Ça me complexe un peu, mais je sais que ça ne durera qu'un temps !"

Ambre Dol n'en reste toutefois pas moins touchée de temps en temps par le manque de tact de certains internautes. "Je veux vous expliquer qu'à travers cet écran, vous avez un humain avec son histoire, ses doutes et ses blessures. Les mots lancés comme ça, en échange virtuel, peuvent être aussi mal interprétés", a-t-elle tenu à rappeler.