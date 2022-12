Ambre Dol (Familles nombreuses) célibataire : grosse étape après la séparation avec Alexandre

Le vendredi 25 novembre 2022, Ambre Dol annonçait sur son compte Instagram une nouvelle très inattendue. En effet, la belle et son compagnon ont décidé, d'un commun accord, de mettre fin à leur relation après un an de mariage seulement. Désormais célibataire, celle qui s'est fait connaître en participant à l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL (diffusée sur TF1), essaye tant bien que mal d'accompagner ses enfants dans l'acceptation de la séparation.

Afin de repartir de zéro et de trouver de nouvelles marques dans un endroit plus neutre, la maman-star a pris une grande décision. Lors d'une session questions/réponses lancée sur son compte Instagram, elle a fait part à ses abonnées d'un nouveau bouleversement. Actuellement hébergée par ses parents, la belle a décidé avec son ex-mari de vendre leur maison. "Je ne veux pas y retourner et de toute façon nous la vendons ! D'ailleurs, s'il y a des intéressés sur Saint-Martin-de-Crau, elle sera prochainement en vente", a-t-elle lancé de but en blanc.

Un nouveau projet

Si Ambre Dol a choisi de quitter définitivement la maison familiale, c'est surtout pour faciliter l'acceptation de la séparation, notamment du côté des enfants. Convaincue qu'un lieu plus neutre pourra aider la transition vers une nouvelle vie, elle se veut très optimiste et pleine de nouveaux projets. "Je ne veux pas garder cette maison. C'est d'ailleurs en partie pour ça que je suis partie dans le logement en bas de chez mes parents", a-t-elle ensuite confié avant d'évoquer son nouveau projet de vie. "Je compte me racheter une maison. Je rêve peut-être : maman célibataire avec 5 enfants, ça ne sera pas évident, mais j'y crois", a-t-elle déclaré avec enthousiasme.

Une autre question, plus esthétique cette fois, se pose également. Les anciens amoureux avaient en effet fait un tatouage en commun. Mais alors, la maman célibataire compte-t-elle se le faire enlever ? "Pour le moment, ça ne me perturbe pas. J'ai trois tatouages en commun avec le papa de mes deux derniers et j'avoue que c'est le dernier de mes soucis actuellement. J'ai envie de dire que ça fait partie de mon histoire (...)", a-t-elle lâché. À la bonne heure !