Ambre Dol (Familles nombreuses) séparée d'Alexandre : ses enfants perturbés, "ce n'est pas facile"

Voilà quelques jours que la vie d'Ambre Dol et de sa famille a changé du tout au tout. Séparée de son époux Alexandre depuis peu, la jeune mère de cinq enfants, qui s'est fait connaître grâce à l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL, a pris un nouveau départ. "Il y a eu de gros changements dans notre vie, la pneumopathie bilatérale (dont elle souffrait, ndlr) n'était pas la seule raison de notre absence. Vous êtes nombreux à l'avoir compris. Alexandre et moi avons décidé de prendre un chemin différent", expliquait-elle sur son compte Instagram le vendredi 25 novembre 2022. Discrète, elle n'a cependant pas souhaité expliquer plus en détails les raisons de cette soudaine séparation...

Évidemment, cette nouvelle situation familiale a quelque peu perturbé ses enfants, notamment les plus jeunes. Néanmoins, la mère de famille fait tout pour que ces derniers puissent rester sereins et heureux. Pour cela, elle n'hésite d'ailleurs pas à mettre en place de nouveaux rituels apaisants. Toujours sur son compte Instagram, elle a expliqué plus en détails ces quelques changements.

"Nouveaux repères" pour la famille

Assise sur son canapé, la mère de famille a pris la parole face caméra pour exposer la situation à ses 249 000 abonnés. "Il faut le temps que tout ça se remette en place. C'est pas facile. Ils ont déménagé, ils ont des nouveaux repères. J'essaye de les accompagner au mieux, d'être un fil conducteur vers l'acceptation et c'est vrai qu'on essaye de mettre des petits rituels en place", a-t-elle expliqué avant de préciser : "Là j'ai acheté un petit poste radio que j'ai trouvé sur Internet. On va voir ce que ça donne. Ça va leur diffuser des musiques douces, de la méditation, des bruits de la nature etc, donc je me suis dis qu'on essaierait de l'utiliser quand ils seront agités et pour le coucher aussi c'est pas mal je pense. C'est vrai qu'ils ont aussi du mal à s'endormir, pourtant je les couche très tôt, vers 19h45 ou 20h".

Espérons que ces mises en place apaiseront les enfants et les aideront à accepter ces changements et cette nouvelle vie.