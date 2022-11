Familles nombreuses : Rupture inattendue pour un couple, explications face à ce grand choc !

Il y a quelques jours, Ambre Dol était admise aux urgences suite à une grave infection aux poumons. La mère de famille découverte dans Familles nombreuses : la vie en XXL, le docu-réalité de TF1, a en effet dû être hospitalisée victime d'une pneumopathie bilatérale. Une fois rentrée à la maison, elle avait annoncé le diagnostic inquiétant des médecins qui avaient découvert un nodule de 5,5 millimètres qu'il fallait analyser. "Je suis morte de trouille, mais confiante... Et puis, je me dis au cas où, la pneumopathie est tombée à pic pour me mettre la puce à l'oreille sur cette m... S'il y en a une ! Forcément quand on parle de nodule ça fait toujours peur, mais ça peut-être bénin !", avait-elle indiqué.

En légende d'une photographie postée sur Instagram où elle apparaissait sur un brancard totalement épuisée, elle indiquait : "Cette pneumopathie bilatérale m'a mise à plat... j'étais déjà sous antibiotiques mais le traitement était insuffisant pour me traiter... je sentais une aggravation depuis 3 jours... mais hier soir quand je suis arrivée aux urgences... je me suis sentie en sécurité enfin (je savais que de cracher du sang n'était pas anodin), j'avais juste envie de me laisser soigner sur une chaise, sur un brancard, un lit... peu importe mais j'étais soulagée d'être au sein de l'hôpital, prise en charge par une équipe bienveillante malgré leur activité soutenue... je pouvais enfin relâcher la pression..."