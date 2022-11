Ambre Dol (Familles nombreuses) hospitalisée après des crachats sanglants : photo déchirante et explications

Ambre Dol va devoir prendre du recul les prochains jours. La maman de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) en a en effet cruellement besoin après avoir contracté une infection grave du poumon. La situation devenant critique, elle a été admise à l'hôpital dans la soirée de mercredi 2 novembre.

Au lendemain, sur Instagram, Ambre a décidé de partager une photo déchirante sur laquelle elle apparaît installée sur un brancard, perfusée et placée sous oxygène. Vraisemblablement épuisée par ce qu'elle traverse, la maman de cinq enfants se repose par ailleurs sur l'épaule de son mari Alexandre. En légende, elle en dit plus sur ce qui l'a fait souffrir. "Cette pneumopathie bilatérale m'a mise à plat... j'étais déjà sous antibiotiques mais le traitement était insuffisant pour me traiter... je sentais une aggravation depuis 3 jours... mais hier soir quand je suis arrivée aux urgences... je me suis sentie en sécurité enfin (je savais que de cracher du sang n'était pas anodin), j'avais juste envie de me laisser soigner sur une chaise, sur un brancard, un lit... peu importe mais j'étais soulagée d'être au sein de l'hôpital, prise en charge par une équipe bienveillante malgré leur activité soutenue... je pouvais enfin relâcher la pression...", a-t-elle écrit.

Ambre Dol est consciente d'avoir "toujours trop tiré sur la corde", la faute à ses différents rôles au quotidien : celui de maman, de pompier volontaire et d'infirmière aux urgences. Sans oublier le tournage prenant de Familles nombreuses et sa nouvelle carrière d'influenceuse. "Je pense que la fatigue que j'accumule depuis des jours, des mois ou peut-être des années... s'est faite ressentir... Je ne me sentais pas assez forte pour affronter cela toute seule (de toute manière la case hospitalisation était obligatoire)", a-t-elle analysé, regrettant de ne pas être "capable de s'occuper de ses bébés pour le moment".