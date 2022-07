Ambre Dol (Familles nombreuses), son mari hospitalisé et "à plat" : inquiétude après une "énorme" perte de poids

Ces dernières semaines, les contaminations à la Covid 19 reprennent de plus belle. Les chiffres ont même explosé puisque la France a recensé plus de 200 000 cas positifs, selon le ministre de la Santé, François Braun, qui appelle à "retrouver les bons réflexes". La famille Dol fait malheureusement parti des personnes concernées par ce rebond inquiétant de l'épidémie. En effet, le virus s'est invité chez eux et a touché les parents Ambre et Alexandre.

Mardi 5 juillet 2022, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL a confié que la situation avait pris une tournure inquiétante concernant son mari. Alexandre a dû consulter à la suite d'une perte de poids conséquente. "Mon chéri, il est fatigué. Il vomit beaucoup depuis deux jours. (...) Mais il est vraiment fatigué de chez fatigué. Je vais emmener Alex (chez le médecin, ndlr), qui est incapable de conduire. Il est à plat, il est allongé toute la journée. Il a quand même perdu 5 kilos en trois jours. Ça me semble énorme donc je lui ai dit : 'Tu es sûr de toi ?' Il m'a dit que oui, qu'il était à 84 kilos vendredi et là, il est à 79. Donc je vais l'emmener", a annoncé l'infirmière urgentiste. Au lendemain de leur consultation, son état ne s'est pas arrangé et Alexandre s'est rendu à l'hôpital. Ambre Dol a partagé une photo de lui allongé sur un brancard et vraisemblablement démuni de toute force. (Voir notre diaporama).

Pour ne rien arranger, la maman de cinq enfants est elle-même porteuse de la Covid-19 et doit continuer de s'occuper des siens malgré des symptômes contraignants. "Difficile de dormir... J'ai des douleurs aiguës dans les reins : 39.5 bien évidemment ! Un petit paracétamol et c'est reparti", a-t-elle lâché toujours très active. Et de souligner la force des mamans en toute circonstance : "Les mamans, quand on est malades, il faut gérer quand même la maison. (...) Je suis à plat aussi." Reste désormais à espérer que les choses rentrent dans l'ordre et que la famille puisse reprendre un quotidien moins agité.