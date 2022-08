Ambre Dol (Familles nombreuses) en garde partagée avec le père de ses aînés : "Ce n'est pas évident..."

Il y a plusieurs années, Ambre Dol a craqué pour Alexandre, celui qui est devenu son mari en 2021 et avec qui elle éduque leurs cinq enfants. Mais trois d'entre eux ne sont pas ceux du technicien de 33 ans. En effet, avant de tomber sous son charme, la maman de Familles nombreuses, la vie en XXL a d'abord vécu une longue relation avec le père de ses aînés, Jade (13 ans), Maëlys (11 ans) et Lizandro (6 ans). Et depuis leur séparation, elle doit se résoudre à partager leur garde, ce qui s'apparente parfois à une grande souffrance. "Cette situation je ne l'ai pas souhaitée... Je n'ai pas fait des enfants pour les avoir une semaine sur deux ! Ce n'est pas le but d'une vie familiale mais la séparation et le divorce ne sont pas une tragédie et mes enfants ne doivent pas s'arracher comme des meubles de la maison", a-t-elle déjà confié.

Mais à en croire ses récentes confidences en story Instagram, tout semble tout de même aller du mieux qu'il est possible. "Ce n'est pas évident... Mais ce n'est pas la prison chez le papa des trois grands ! Ils peuvent venir lorsqu'ils souhaitent nous voir... Et ça, c'est déjà énorme !", s'est-elle réjouit. Qui plus est, Ambre Dol a toujours à temps plein ses deux derniers enfants, Joachim (3 ans) et Winona (2 ans). Ce sont d'ailleurs plutôt ces derniers qui ont du mal à vivre la séparation avec les plus grands. "Les bébés réclament souvent leurs frères et soeurs, il y a de temps en temps des petites larmes... Mais la visio c'est magique pour les réconforter", a-t-elle encore confié.

Toujours en story Instagram, celle qui a eu recours à une rhinoplastie a également évoqué les relations de ses aînés avec leur beau-père Alexandre. "Ce n'est pas toujours tout rose comme dans toutes les familles. Ils peuvent avoir des désaccords (comme avec moi), justement parce qu'Alex est totalement impliqué dans leur vie et leur éducation", a-t-elle assuré. Ainsi, elle n'a aucun doute sur l'amour que chacun se porte au sein de son clan : "Il les a une semaine sur deux comme moi, nous prenons les décisions ensemble. Il les aime c'est certain ! Ils l'aiment, c'est certain aussi !"