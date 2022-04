Ambre Dol (Familles nombreuses) opérée du nez : satisfaite, elle dévoile le résultat en vidéo

Depuis toujours, Ambre Dol était complexée par l'un de ses aspects physiques : son nez. Mais ce n'est que tout récemment que la maman star de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a décidé d'y remédier. En effet, le 22 avril dernier, elle passait le cap de la chirurgie esthétique en ayant recours à une rhinoplastie. Une fois l'opération, d'une durée entre 3 et 4h terminée, Ambre Dol s'est retrouvée avec le visage quelque peu tuméfié et surtout dotée d'un grand bandage sur le nez, le temps qu'il se forme bien. Et après une semaine de calvaire, la femme d'Alexandre a eu le grand bonheur de rendre visite à son chirurgien pour qu'il l'en débarrasse !

Après avoir fait patienter toute la journée de ce vendredi 29 avril sa communauté Instagram, Ambre Dol a finalement posté une vidéo du résultat. Les images retracent son parcours et on la découvre d'abord comme avant, avec son nez original, puis après l'opération, avec son attelle et des bleus sous les yeux et enfin, au moment de la découverte. Miroir en main, elle s'admire alors sous tous les angles, vraisemblablement satisfaite.

En légende de sa publication, elle explique qu'il ne s'agit pas encore tout à fait du résultat final mais on peut d'ores et déjà constater que son nez s'est affiné. "Nouveau nez. Je n'ai eu que très peu d'hématomes et très peu de douleurs... Je n'ai pas souffert ! Je remercie mon chirurgien pour son travail minutieux et son écoute... Je remercie mes enfants, ma famille et mes amies pour leur soutien mais aussi vous. Le résultat final n'est pas encore là... il va falloir environ 7 mois à mon nez pour trouver sa forme finale. Merci pour votre soutien du fond du coeur", a-t-elle écrit.