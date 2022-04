Ambre Dol (Familles nombreuses) opérée du nez : premières images, un oedème et des hématomes sous les yeux

Vendredi 22 avril 2022 était un grand jour pour Ambre Dol. La maman populaire de Familles nombreuses, la vie en XXL a eu recours à la chirurgie esthétique pour gommer un complexe de longue date. À savoir une rhinoplastie. "Il existe aujourd'hui des techniques pour se sentir plus belle et mieux dans sa peau. Lorsqu'on est complexé et que cela est possible financièrement bien entendu. Je fais partie de ces femmes qui sautent le pas", expliquait-elle à sa communauté. Ambre Dol faisait la promesse au passage de "montrer (sa) tête avec attelle, les bleus sans artifice et sans filtre". Et force est de constater que la femme d'Alexandre a respecté son engagement.



Sur Instagram, deux jours après avoir subi son opération, Ambre Dol s'est en effet dévoilée au naturel. Les internautes ont alors pu la découvrir un gros bandage au nez, le visage gonflé et quelques bleus apparents. (Voir notre diaporama). "J'attends avec impatience les résultat. Beaucoup me disent que je suis très peu marquée et que j'ai de la chance de ne pas trop souffrir ! J'ai un petit oedème et des hématomes sous les yeux mais c'est raisonnable ! Le plus dur est de ne pas pouvoir me moucher !", a-t-elle confié sur le sujet.