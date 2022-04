Familles nombreuses : Une maman complexée a recours à la chirurgie esthétique, elle révèle ce qui l'inquiète

C'est un complexe de longue date que porte en elle Ambre Dol. La maman de cinq enfants rendue populaire grâce à l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL a toujours détester l'un de ses aspects physiques : son nez. Elle a décidé d'y remédier en ayant recours à une rhinoplastie. C'est sur Instagram qu'elle avait partagé la nouvelle au début du mois d'avril 2022, après avoir pris rendez-vous pour son opération.

"Je vous avais évoqué mon désir de refaire mon nez. Ma décision étant prise et la date de l'opération fixée, je devais vous en faire part. Mon opération est le 22 avril... (...) Il existe aujourd'hui des techniques pour se sentir plus belle et mieux dans sa peau. Lorsqu'on est complexé et que cela est possible financièrement bien entendu. Je fais partie de ces femmes qui sautent le pas", écrivait-elle sous un portrait d'elle de profil où son nez était mis en avant.