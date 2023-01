Ambre Dol (Familles nombreuses) complexée par sa fine silhouette : "J'aimerais avoir des rondeurs en plus"

En novembre 2022, Ambre Dol annonçait sa séparation d'avec son mari Alexandre après un an de mariage seulement. Aujourd'hui célibataire et influenceuse, cette maman de cinq enfants mène une vie calme remplie d'amour et de bienveillance. Sur Instagram, elle partage régulièrement des tranches de son quotidien, entourée de sa tribu et de ses parents. Mais tout n'est pas rose pour la jolie blonde... Très transparente avec ses abonnés, elle communique régulièrement sur son apparence physique, et notamment son poids.

En effet, depuis sa séparation, Ambre Dol apparaît de plus en plus amincie. Consciente de cette transformation, celle qui s'est révélée dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL n'hésite pas à se confier sur le sujet. Vendredi 20 janvier 2023, elle a notamment posté une ancienne photo d'elle en story. Sur le cliché, elle n'a que 20 ans et apparaît avec une silhouette moins fine que celle qu'elle a actuellement. Mais il semblerait que cette perte de poids remonte à bien plus longtemps que sa récente rupture... "Sur cette photo, je devais avoir 20 ans. J'ai reçu beaucoup de messages en me demandant comment j'ai fait pour perdre du poids. Ben, je suis tombée enceinte et je vomissais beaucoup... Pour Jade, j'étais en école d'infirmière, et je n'ai pas arrêté mes études. J'ai pris au final deux kilos pour ma grossesse. À partir de là, j'ai toujours été fine", a-t-elle expliqué.

J'aimerais avoir des rondeurs

Néanmoins, Ambre Dol ne souhaite pas véhiculer les diktats de la minceur. Pas forcément à l'aise dans son corps, elle a préféré mettre ses abonnés en garde contre les pertes trop extrêmes de poids. De même, elle a tenu à rassurer sa communauté en ajoutant qu'il n'existait pas de profil corporel parfait. "On a tous des tempéraments différents et nous sommes tous inégaux face à ça... J'aimerais avoir des rondeurs en plus, d'autres aimeraient avoir du poids en moins... Mais vous êtes toutes belles", a-t-elle assuré avec bienveillance.

En décembre 2022, la mère de famille avait d'ailleurs avoué être complexée par sa silhouette. "Certains me le disent d'une manière bienveillante en me disant qu'il faut que je me remplume, et d'autres me disent que c'est une horreur et que j'ai trop maigri. Je suis tout à fait d'accord avec vous. (...) Moi aussi, je me trouve trop fine. Ça me complexe un peu, mais je sais que ça ne durera qu'un temps", confiait-elle alors, toujours sur Instagram.