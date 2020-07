Amel Bent s'ambiance dans un endroit surprenant, déhanchés insolites

La bonne humeur et la joie de vivre d'Amel Bent sont communicatives !

Alors que l'heure des vacances n'a pas encore sonné pour Amel Bent, la chanteuse de 35 ans a les batteries encore bien chargées. Pour preuve, les vidéos qu'elle a partagées avec les 570 000 personnes qui la suivent sur Instagram.

Dans la matinée du jeudi 23 juillet 2020, la coach de The Voice (TF1) s'est filmée en train d'improviser une danse et quelques déhanchés bien maîtrisés dans un endroit surprenant : un hall d'entrée. Dans un couloir, entre un grand miroir et une rangée de boîtes aux lettres, Amel Bent s'est ambiancée dans une petite robe rose légère, à fines bretelles. "Ce matin je suis...", a-t-elle commenté la première séquence, avant de commencer sa démonstration de danse. Ses talents de danseuse sont connus, elle les avait largement montrés lors de sa participation à la saison 3 de Danse avec les stars (TF1), qui avait été remportée par Emmanuel Moire.

Pourtant, Amel Bent aurait tous les droits d'avoir le moral dans les chaussettes, mais ce n'est pas son tempérament. Celle qui a lancé sa carrière avec son tube Ma philosophie est une battante, qu'importent les obstacles qui se dressent sur sa route.

Le 8 juillet dernier, son mari Patrick Antonelli a été condamné à quatre ans de prison, dont deux avec sursis sans probation, avec mandat de dépôt différé, dans une vaste affaire de faux permis de conduire. Prêt à l'idée de devoir retourner en prison, l'ancien gérant de deux auto-écoles des Hauts-de-Seine avait emporté quelques affaires avec lui au tribunal correctionnel de Nanterre. Il en était finalement ressorti libre, pour son plus grand soulagement et celui d'Amel Bent. Pour la première fois depuis la condamnation, la chanteuse s'est dévoilée avec son mari, ainsi que leurs deux filles, Sofia (4 ans) et Hana (2 ans et demi) le 21 juillet dernier.

Malgré ce gros coup dur, Amel Bent peut compter sur une belle performance cet été. Son titre Jusqu'au bout en duo avec Imen Es est un carton. Le clip compte déjà plus de 5 millions de vues sur YouTube.