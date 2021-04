Amel Bent très amincie : elle révèle le (véritable) nombre de kilos qu'elle a perdus

Depuis qu'elle s'est délestée de ses quelques kilos en trop, Amel Bent suscite beaucoup de réactions. Des bonnes comme des mauvaises. La chanteuse a donc souvent dû sortir de sa réserve pour s'expliquer sur le sujet. Ce fut à nouveau le cas récemment, lors d'une interview avec TV Grandes Chaines.

"Je n'ai pas perdu 40 kilos comme j'ai pu le lire sur Internet. J'en ai perdu 10. Je pesais 70 kilos et maintenant 60. Mais comme je mesure 1m60, ça se voit, et encore plus parce que je passe régulièrement à la télévision. Mais attention, je ne suis pas maigre non plus. J'ai toujours des formes, c'est ma morphologie. Mais le principal, c'est que je suis vraiment bien dans ma peau aujourd'hui", a-t-elle déclaré. Amel Bent ne s'embarrasse pas de devoir évoquer son physique dans les médias, ni même d'attiser la curiosité. "C'est le jeu de la notoriété", se résout-elle.



En revanche, la chanteuse de 35 ans est beaucoup moins clémente lorsqu'elle fait l'objet de critiques déplacées. "Ce qui m'horripile c'est quand la limite du respectable est franchie. On n'a pas le droit de juger le physique des autres. Je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un : 'Je te préférais avec 15 kilos de plus', 'là, tu es moche". Ce n'est pas mon corps, ça ne me regarde pas", souligne-t-elle.

La coach de The Voice rappelle au passage que le poids peut souvent être un sujet délicat à aborder. Ce fut le cas pour elle dans le passé mais cette page est désormais tournée. "Moi j'ai réglé tous mes problèmes, ce qui m'a permis de changer mon alimentation et par conséquent mon corps. Je devrais être synonyme de sérénité : j'ai fait la paix avec mon corps", la mère de Sofia et Hana (5 et 3 ans) a-t-elle ajouté.