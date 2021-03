Amélie Etasse (Scènes de ménages) : Qui est son compagnon Clément Séjourné ?

Depuis 2015, les téléspectateurs s'amusent des aventures de Camille - incarnée par Amelie Etasse - entre ses cours de yoga, sa passion débordante pour le football ou ses piques sur les goûts décos douteux de Philippe, joué par son complice Grégoire Bonnet. Malgré le succès, la comédienne se tient éloignée des mondanités du show business. Elle mène une vie discrète et tranquille avec son amoureux.

Dans la vraie vie, Amelie Etasse est en couple avec Clément Séjourné. Un beau brun barbu, lui aussi comédien, formé au Conservatoire d'art dramatique de Marcoussis. Depuis le début des années 2010, il multiplie les rôles au théâtre et affiche déjà une vingtaine de pièces à son actif avec des classiques comme Les femmes savantes ou La surprise de Marivaux. Mais il joue également dans des web-séries ainsi que sur le petit écran puisqu'il est crédité selon sa fiche artistique au casting de la série Le bureau des légendes ainsi que dans... Scènes de ménages. On apprend aussi qu'il maîtrise l'anglais et l'espagnol. De quoi lui ouvrir un jour des portes à l'international ? Parmi ses autres compétences, on peut découvrir qu'il assure en magie et en cirque.

Amelie Etasse et son compagnon Clément Séjourné vivent à Paris. La comédienne est une parisienne pure souche, née dans le 20e arrondissement. Interrogée par le blog Fille de Paname, elle avait fait quelques confidences. "J'aime mon quartier, les Batignolles [dans le 17e arrondissement, NDLR]. J'y suis depuis maintenant 8 ans et je sens le coin changer de mois en mois. Il reste encore un côté village hyper accueillant mais maintenant on a un MAX de choix pour tout", disait-elle.

Un petit coin de la capitale où elle profite de sa vie de famille, elle qui est récemment devenue maman pour la première fois d'un petit garçon. Un bébé prénommé Vasco... à cause de son amoureux ! "Mon compagnon est fan des explorateurs. Un jour, il me dit : 'Hier soir, j'ai regardé un documentaire sur Vasco de Gama, et j'adore ce prénom.' J'étais là : 'Oui, c'est très beau, court, vif !' Le prénom Vasco est basque, or, nous sommes fans du pays basque espagnol. Et puis, j'aimais bien que ce soit un prénom d'explorateur", avait-elle confié à Magic Maman.