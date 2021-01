Amelie Neten dévoile sa nouvelle poitrine : "Je suis hyper satisfaite !"

On ne compte plus les candidates de télé-réalité qui ont succombé à la chirurgie esthétique. Mais alors que ce procédé est toujours très à la mode, engendrant parfois d'impressionnantes métamorphoses physiques, elles sont de plus en plus nombreuses à regretter d'être passées sur le billard. C'est notamment le cas d'Amélie Neten. L'ancienne participante à Secret Story (2010) et des Anges a révélé dans la journée de jeudi 28 janvier 2021 s'être débarrassée de ses prothèses mammaires.

"Je n'ai plus de prothèses, j'ai fait un lifting. Il (le docteur, ndlr) a fait un travail de dingue, il est vraiment très bon, je suis très contente. J'ai vu le résultat et je peux vous dire que je suis hyper satisfaite. Je vois la différence dans les vêtements, j'ai facilement perdu deux grosses tailles, même trois", s'est-elle réjouie en story Instagram. Face aux nombreux messages reçus après coup, la maman d'Hugo (8 ans) s'est justifiée sur sa décision de retrouver une poitrine naturelle. "C'était vraiment un choix, j'ai bien réfléchi avec mon homme et je ne regrette absolument pas. Je n'avais pas de problème, les prothèses étaient toujours intactes, mais j'en avais marre, je ne voulais plus d'une grosse poitrine. En plus, comme je suis en train de perdre du poids, ça n'allait plus du tout avec ma corpulence, je n'aimais plus. Je vais me sentir mieux dans mon corps", a-t-elle confié, révélant une première photo du résultat, mais toujours sous pansement.

Amélie Neten a également répondu aux curiosités de ses abonnés autour de l'opération en elle-même et de la période de convalescence. "Est-ce que ça fait mal ? Oui, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est vraiment supportable. Je marche quand même, je me suis bien reposée cet après midi, j'ai la chance que ma soeur soit à la maison pour m'aider avec Hugo, avec l'école etc... Parce que je ne peux pas conduire, je ne peux pas faire trop de gestes avec mes bras pour éviter d'avoir des hématomes." Des restrictions que la jolie blonde Belge respectent à la lettre. Les prochains jours sont donc consacrés au repos. "Heureusement que mon homme ne dort pas avec moi pour le moment, il est dans le sud, parce que je m'étale dans le lit, j'essaye de trouver des positions pour être bien mise, pour ne pas être gênée", s'est-elle amusée.