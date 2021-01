Manon Marsault accro à la chirurgie esthétique : la photo qui embrase la toile

Toutefois, elle n'a jamais caché être une adepte du bistouri. En mars 2020, elle faisait même la liste de toutes les opérations et petites astuces auxquelles elle a avait eu recours. "Sur mon visage, ce qui est refait : j'ai déjà fait des injections aux cernes, mais je pense que ça fait bien longtemps qu'elles sont parties ! Pareil pour la bouche : ça fait des années, plus de quatre ans que je ne l'ai pas fait. C'était avant de connaître Julien. J'avais une grosse bouche. J'adorais à l'époque, mais finalement, je trouve ça horrible. Oui, j'ai fait du Botox dans le front, mais c'est en train de partir. Je suis enceinte, donc je n'ai plus le droit. Je commence à avoir plein de ridules naturelles qui reviennent". On sait également que la jeune femme a fait une augmentation mammaire et qu'elle a des implants fessiers.

Lorsqu'elle était enceinte de sa fille Angelina, Manon Marsault prévoyait également de gommer une nouvelle fois quelques défauts. "Je vais me refaire des injections de Botox, juste au front. Si j'ai pris trop de poids, je ferai une petite lipo, c'est surtout mes bras qui me complexent. Et puis ma poitrine je vais la refaire, c'est sûr, elle est trop vieille, ça fait dix ans que je l'ai faite et après deux grossesses... Pas plus gros par contre, je n'aime pas les seins trop gros", confiait-elle sur ses réseaux. La métamorphose n'est donc pas terminée...