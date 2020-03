Manon Marsault mieux avant chirurgie ? Liste de ses opérations et un regret

Depuis le 17 mars 2020, Manon Marsault est confinée chez elle. Mais la candidate emblématique des Marseillais (W9) n'a pas le temps de s'ennuyer. Elle s'occupe de son fils Tiago (1 an), fait des placements de produits ou répond à ses fans sur les réseaux sociaux. Et, malheureusement, tous les messages qu'elle reçoit ne sont pas positifs.

La belle brune de 31 ans découvre en effet parfois des critiques, dont certaines sur son physique. Récemment, on l'a notamment accusée d'avoir abusé de la chirurgie esthétique. Agacée, Manon Marsault a donc fait une mise au point sur Snapchat, le 23 mars 2020. "Donc non, pour toutes les mauvaises langues, mon nez n'est pas refait. Sur mon visage, ce qui est refait : j'ai déjà fait des injections aux cernes, mais je pense que ça fait bien longtemps qu'elles sont parties ! Pareil pour la bouche : ça fait des années, plus de quatre ans que je ne l'ai pas fait. C'était avant de connaître Julien. J'avais une grosse bouche. J'adorais à l'époque, mais finalement, je trouve ça horrible. Oui, j'ai fait du Botox dans le front, mais c'est en train de partir. Je suis enceinte, donc je n'ai plus le droit. Je commence à avoir plein de ridules naturelles qui reviennent", a confié la jeune femme qui est enceinte de son deuxième enfant.

Manon Marsault ne comprend donc pas les personnes qui lui font remarquer qu'elle était mieux avant. "Avant de me dire que je suis pleine de chirurgie et que c'était bien mieux avant ... c'est le même visage ! J'ai juste évolué, grandi et pris 15 ans dans la gu**le", a-t-elle conclu. De quoi clouer le bec à ses détracteurs pendant un petit moment.

L'essentiel en ce moment pour Manon Marsault, c'est de prendre soin d'elle et de ses proches. À cause du coronavirus, elle a fait une crise d'angoisse comme elle l'a confié sur le réseau social. Celle qui attend une petite fille craint d'être contaminée. "Hier soir, j'étais en train de commander ma viande et, d'un coup, j'ai eu du mal à respirer', a-t-elle notamment déclaré. Elle a heureusement pu compter sur sa grande amie Laura Lempika pour la rassurer.