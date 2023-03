Amélie Neten, l'identité du père de son fils enfin révélée ? Un ex-candidat de télé-réalité soupçonné, sa femme réagit

En 2010, Amélie Neten a été révélée au grand public en participant à Secret Story. Elle y avait rencontré Senna avec qui elle a connu une relation mouvementée devenue emblématique. Mais c'est un peu plus d'un an après sa sortie du jeu que la vie de la pétillante Belge a véritablement été bouleversée, lorsqu'elle a accueilli son fils Hugo en décembre 2011. Mais depuis sa naissance, Amélie Neten fait en sorte de garder le mystère autour de l'identité du papa.

Les internautes bien curieux ne peuvent alors qu'émettre des suspicions et, dernièrement, certains ont estimé qu'il pourrait s'agir de Benjamin Machet, ancien candidat de télé-réalité dont elle avait été proche à l'époque. Et pour cause, le jeune Hugo lui ressemble énormément. Même blondeur de cheveux et mêmes yeux bleus... La question pourrait se poser s'il ne filait pas le parfait amour avec sa femme Sarah depuis de nombreuses années. Avec elle, Benjamin a même eu deux enfants : Tao né en 2015 et Damian né en 2017.

Ne soyez pas dupes

Sarah a justement eu vent des rumeurs qui affirmaient que son homme était le père du fils d'Amélie Neten et, en story Instagram, elle a tenu à y mettre fin une bonne fois pour toutes. "On m'a envoyé cet article : Amélie qui s'agace qu'on lui demande qui est le père de son fils. Je la comprends, c'est sa vie. Pourquoi ne respectez-vous pas son choix ? Ensuite, son petit ange ressemble beaucoup à Ben, c'est vrai. Mais, désolée de vous décevoir, le père n'est pas lui. Vous connaissez Ben en tant que papa depuis des années quand même et vous avez bien vu quel genre de père il est. Jamais il ne vivrait loin de son fils. Ne soyez pas dupes. Elle a juste un magnifique petit garçon blond aux yeux clairs", a-t-elle déclaré.

Il n'était pas prêt à assumer cette paternité

De son côté, Amélie Neten n'a livré que de très maigres informations sur le papa d'Hugo. C'était en 2017, dans son livre autobiographie Pourquoi tant de haine ?. "Nous étions jeunes, nous flir­tions, nous nous amusions. D'oi­seau de passage, il est devenu ma cigogne", racontait-elle. Mais lorsqu'elle est tombée enceinte, "lui, n'était pas prêt à assu­mer cette pater­nité". "Je lui ai expliqué que je dési­rais ce bébé et, même s'il ne le souhai­tait pas, il a été très correct avec moi", continuait-elle.

Elle ajoutait que, cet homme "n'appartient pas à la télé-réalité ou au monde de la télé". "C'est quelqu'un de discret et je ne veux pas l'ex­po­ser". Son fils Hugo est néanmoins toujours en contact avec son papa. Amélie Neten a par ailleurs refait sa vie avec l'ancien footballeur belge Philippe Léonard depuis 2015.