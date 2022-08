Amélie Neten et le mystère autour de l'identité du père de son fils : ses rares révélations

Révélée au grand public dans Secret Story en 2010 avec ses mémorables prises de becs avec Senna et ses mythiques "Ça va", Amélie Neten a réalisé le rêve de sa vie un an après sa sortie de la maison des secrets : devenir maman d'un beau petit garçon aux cheveux blonds prénommé Hugo. Mais depuis plus de dix ans, l'ancienne candidate de télé-réalité garde le mystère sur l'identité du papa de son fils. Si elle a longtemps refusé de répondre aux interrogations le concernant, elle a pourtant accepté de dévoiler quelques détails de leur relation amoureuse désormais terminée et des circonstances de sa grossesse dans son livre Pourquoi tant de haine ? publié le 23 mars 2017.

"Nous étions jeunes, nous flir­tions, nous nous amusions. D'oi­seau de passage, il est devenu ma cigogne" raconte-t-elle à propos du père de son enfant. Amis de longue date, elle confie avoir commencé à le fréquenter à son retour de Los Angeles. "Lui, n'était pas prêt à assu­mer cette pater­nité. Je lui ai expliqué que je dési­rais ce bébé et, même s'il ne le souhai­tait pas, il a été très correct avec moi" expliquait-elle.

"Si je ne cite ni le prénom ni le nom de cet homme, c'est pour préser­ver sa vie privée, il n'ap­par­tient pas à la télé-­réa­lité ou au monde de la télé. C'est quelqu'un de discret et je ne veux pas l'ex­po­ser" révélait la jolie blonde avant d'avouer qu'elle ne se serait jamais doutée que cet homme deviendrait "quelqu'un d'aussi important dans [sa] vie". "Hugo et lui se connaissent et se voient. Mon fils ne l'a pas rejeté, il sait que c'est son papa et il a toujours une place dans sa vie" précisait-elle.