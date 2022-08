Senna (Secret Story) : Grosse révélation sur son couple avec Amélie Neten

C'est en 2010 que Senna Hounhanou a été révélé au grand public, dans la saison 4 de Secret Story. Il a notamment cohabité avec Benoît Dubois (le gagnant de la saison), ses anciennes compagnes Stéphanie Clerbois et Coralie ou encore avec Amélie Neten. Il a d'ailleurs vécu une histoire d'amour avec cette dernière. Un sujet sur lequel il s'est exprimé auprès de Gossip Room.

Ils ont formé l'un des couples emblématiques de la télé-réalité. Lors de leur enfermement, Senna et Amélie Neten n'ont pas tardé à se rapprocher. Et leur histoire d'amour a passionné le public. Entre leurs moments enflammées, leur dispute et même leur mariage organisé dans la Maison des Secrets, leur aventure a été inoubliable. Pourtant au départ, le père de famille n'avait "pas flashé" sur elle comme il l'a confié à Gossip Room. "Ca s'est fait crescendo. Forcément, je me suis attaché parce qu'il y avait l'enfermement, la compétition et à un moment donné tu formes une équipe. Je pense qu'on avait un objectif en commun et c'est ça qui nous a rapprochés. Mon couple avec Amélie n'était pas forcément stratégique. Ce n'était pas uniquement stratégique. Ca l'était un peu, je ne vais pas faire ma langue de bois", a-t-il avoué.

Senna a tout de même passé de bons moments avec Amélie Neten et s'est souvenu de leur faux mariage organisé dans la Maison des Secrets. Mais une fois de retour à la réalité, tout a changé : "Les sentiments il y en avait mais dans la vie réelle, ça n'a pas duré longtemps. Donc je pense que les sentiments étaient un peu faussés avec le contexte. Après l'émission, retour à la vie réelle. Et là, ça s'est mal passé. (...) On était incompatibles. J'étais un jeune dans la fleur de l'âge. Je ne demandais qu'à découvrir toutes les belles choses qui s'offraient à moi." L'ancien candidat de télé-réalité, qui évolue aujourd'hui bien loin des caméras, sait malgré tout qu'ils seront toujours liés et qu'on lui parlera toujours d'Amélie Neten.