Senna (Secret Story) : Incroyable reconversion, l'ex-candidat se confie sur sa nouvelle vie

En 2010, les téléspectateurs de TF1 ont découvert la quatrième saison de Secret Story, présentée par Benjamin Castaldi. Le public a ainsi pu faire la connaissance de Benoît Dubois (gagnant de cette édition), Thomas Vitiello (qui a bien changé depuis), la volcanique Amélie Neten ou encore Senna Hounhanou. Bien qu'il se fasse discret, ce dernier a accepté d'accorder une interview à Gossip Room pour donner de ses nouvelles.

A l'époque de sa participation à Secret Story, Senna s'est présenté comme un joueur de basket professionnel. Il avait pour secret "mes ex sont dans la maison", à savoir Stéphanie Clerbois et Coralie. Mais très vite, il s'est rapproché d'Amélie Neten et tous deux ont vécu une histoire d'amour. Ensemble, ils ont ensuite participé à la saison 1 des Anges de la télé-réalité (NRJ12) en 2011. Mais son histoire d'amour avec la Belge n'a pas duré, pas plus que sa carrière dans le milieu.

Senna Hounhanou s'est en effet vite éloigné du feu des projecteurs et aujourd'hui, il a un métier bien loin de l'univers de la télé-réalité. "Je reste tous les jours au top, au top du toit. Je suis couvreur en bâtiments maintenant. C'est un beau métier. C'est vraiment un métier artisanal qui se perd. C'est une bonne reconversion, j'adore ce que je fais. C'est surtout très terre à terre. J'avais l'envie, mais surtout le besoin d'avoir quelque chose de très terre à terre. Déjà non seulement d'apprendre un métier, de faire quelque chose que j'aime. Et même en termes d'estime de moi-même, c'est quand même important. Je me sens vachement plus épanoui et vachement plus serein dans ce que je fais maintenant", a-t-il confié à nos confrères de Gossip Room.

Malgré tout, Senna Hounhanou n'est "pas totalement fermé" à un retour à la télévision. Il n'est pas contre un projet "fun avec des gens bien et un gain à la clé". " Mais le père de famille ne compte pas "se perdre dedans", d'autant plus qu'il apprécie moins les émissions actuelles. En revanche, la télé de l'époque lui manque un peu. Le message est passé !