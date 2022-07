Thomas Vitiello (Secret Story) très aminci et méconnaissable : nouvelle apparition remarquée

Thomas Vitiello n'est pas du genre à livrer des confidences sur sa vie. Mais les plus nostalgiques ont pu compter sur son ancien meilleur ami Benoît Dubois pour avoir de ses nouvelles au début de l'année. Lors d'une interview pour Chez Jordan, présenté par Jordan De Luxe, il expliquait qu'il habitait à Londres et qu'il était toujours en contact avec lui. Il évoquait également sa transformation : "Il va très bien, il a une super place de maquilleur, il a changé physiquement, il a les cheveux courts. Lui il a fait Secret Story il avait 17 ans, donc maintenant il n'est plus très jeune, enfin, il n'est pas si vieux que ça. Mais on le reconnaît très bien."

Changer de vie fut en tout cas apparemment une nécessité pour Thomas Vitiello qui a connu une période sombre à sa sortie de Secret Story. "Il avait besoin de se reconstruire, à 17 ans c'est une grosse claque. Il le dit lui-même : ça aurait pu mal se terminer, il était complètement perdu. Je l'avais façonné, le public l'avait façonné en tant que 'la Josiane'. Quand ça allait mal, il est parti, je le voyais moins, il est parti sur Londres", avait encore confié Benoît.