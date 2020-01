Amélie Neten amoureuse : rare photo avec son chéri Philippe Léonard

Tout va pour le mieux pour la jolie Amélie Neten, découverte dans Secret Story en 2010. Depuis la naissance de son fils Hugo en décembre 2011, la Belge a multiplié les apparitions dans des émissions de télé-réalité comme Les Anges ou Friends Trip en 2018. Si la jeune femme s'est longtemps cherchée en amour, elle n'est désormais plus un coeur à prendre... En couple avec l'ancien footballeur belge Philippe Léonard depuis 2015, la jeune femme file le parfait amour et n'hésite pas à le montrer au grand jour.

Actuellement en vacances Outre-Atlantique, Amélie Neten a profité d'une balade aux alentours de la Statue de la Liberté pour immortaliser ces précieux moments. Adossés à un grillage, les amoureux s'embrassent sous le regard bienveillant de l'immense statue de Staten Island. Un ciel parfaitement bleu vient parfaire la photo qui a été "likée" plus de 7 000 fois. En légende, la jolie blonde écrit : "Hier, balade à New York et visite de l'île Liberty Island avec la célèbre Statue de La Liberté. Toujours un plaisir de retourner là-bas ! Je t'aime @philippe.leonard"