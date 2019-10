Amélie Neten, sa soeur guérie du cancer après 8 ans de combat : "C'est fini"

Amélie Neten a annoncé une bonne nouvelle à ses abonnés cette semaine, sur Snapchat. Après huit longues années de combat, sa soeur Jennyfer a vaincu son cancer du sein pour de bon comme l'a confié la maman d'Hugo (7 ans).

"On a eu les résultats de l'analyse du sein de ma soeur et enfin, c'est fini. Elle en pleure de joie. Elle peut enfin tourner la page après trois cancers, c'est terminé. On va passer un bon week-end", a déclaré la belle blonde de 34 ans dans un premier temps. Elle a ensuite rappelé que cela faisait huit ans que Jen se battait. Émue, cette dernière a ajouté : "Fuck le cancer."