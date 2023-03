"Non, je n'étais pas enceinte !" : Amélie Neten métamorphosée, elle dévoile un avant/après incroyable

Une belle métamorphose ! Vendredi 10 mars au soir, Amélie Neten a pris son courage à deux mains et a posté sur Instagram un avant/après de son physique, chose qu'elle s'était longtemps interdite de faire. Les deux images qu'elle a choisies de superposer ont seulement deux ou trois années d'écart. Sur la première photo, elle se dévoile au restaurant, beaucoup plus en forme et avec une poitrine très généreuse. Sur la seconde, Amélie Neten apparaît clairement amincie, les bras affinés et une poitrine réduite.

"Vous êtes nombreux à me demander des avants/après de ma perte de poids. J'ai longtemps hésité avant de vous le poster mais je suis fière de moi car j'ai tenu le coup et les résultats sont là ! Je me sens tellement bien depuis !", a-t-elle légendé. Les commentaires ne se sont pas fait attendre et Amélie Neten a reçu une vague de messages de félicitations pour sa détermination. Les internautes ont en effet été bluffés par sa transformation. "Le travail est récompensé, tu es juste sublime !", "Waouh, quelle métamorphose !", "Le changement est incroyable ! Bravo !", "Choquée ! Je n'avais jamais remarqué ta prise de poids", peut-on lire.



Mais d'autres ont estimé que l'ex de Senna n'avait pas fait preuve d'une grande honnêteté. Certains l'ont en effet accusé d'avoir trafiqué ses photos ou d'avoir posté une image d'elle lorsqu'elle était enceinte de son fils Hugo (10 ans). Des critiques qui l'ont poussée à s'expliquer.

Le premier confinement a été fatal

À travers un deuxième post Instagram, Amelie Neten a partagé l'image de l'époque où elle était plus ronde et s'est agacée en légende : "Alors non je n'étais pas enceinte de mon fils ! Oui j'ai été comme ça ! C'est le premier confinement qui a été fatal pour moi ! Pas de Photoshop sur la photo, je n'ai pas que ça à faire ! Vous êtes en train de déverser votre haine... Je comprends maintenant les gens qui n'osent pas montrer le avant/après car vous avez toujours quelque chose à dire ! Je suis fière de moi ça n'a pas été facile mais maintenant j'ai réussi ! Pour mon alimentation je devais tout peser... Ça n'a pas été facile !"