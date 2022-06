"Je ne suis plus la même" : Amelie Neten en maillot de bain pour dévoiler son corps qui "a changé"

Les vacances ont commencé pour Amélie Neten ! L'ancienne candidate emblématique de télé-réalité s'est envolée pour l'Egypte où elle profite d'un séjour de farniente. La célèbre Belge a donné de ses nouvelles mardi 31 mai en partageant des photos d'elle dans un endroit idyllique, à savoir une plage où la mer est transparente et donne simplement envie d'y faire un plongeon. Mais, c'est Amélie Neten qui est surtout mise en valeur sur les images. Et pour cause, elle y apparaît en maillot de bain deux pièces. En légende, la maman de Hugo (10 ans) confie s'être pourtant longtemps "interdit" d'apparaître ainsi sur les réseaux sociaux.

"En effet, j'avais un problème avec mon corps", reconnaît-elle. Et d'expliquer avoir souffert des conséquences de sa grossesse sur son physique : "Oui les ami(e)s, j'ai 36 ans je ne suis plus la même qu'à 20 ans ! Je suis maman et mon corps a changé... On ne s'en rend pas compte au départ mais plus les années passent et plus il est difficile de s'accepter car nos petits défauts prennent le dessus."

Mais finalement, Amelie Neten a dépassé ses complexes et à raison, puisqu'elle se dévoile désormais tout à fait radieuse et plus libre que jamais. "Aujourd'hui, j'ai compris que personne n'est parfait et qu'il faut s'accepter tel que l'on est ! Alors oui, j'ai sauté le pas et j'ai décidé de poster cette photo... Nous sommes tous beaux et la réalité n'est pas la perfection ! Aimez vous, aimons nous !", a-t-elle conclu. Dans la foulée, la jolie blonde a partagé un avant/après d'elle en bikini en story Instagram. Sur le premier cliché, elle a 28 ans et affiche un ventre plat et une poitrine très généreuse tandis que sur le deuxième, à 36 ans, elle fait preuve de plus de naturel. (Voir notre diaporama).