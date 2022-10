Amelle Chahbi séparée de Fabrice Eboué : "Il me trouvait insupportable", leur romance n'avait pas bien commencé

Les téléspectateurs vont avoir le plaisir de retrouver Amelle Chahbi ce soir sur TF1, dans la rediffusion d'un épisode de la série à succès Le remplaçant. Aux côtés de JoeyStarr, Stéphane Guillon ou encore Helena Noguerra, la femme de 45 ans semble s'épanouir dans son rôle d'actrice à la télévision et sur grand écran. Pourtant, c'est avec un autre métier de la scène qu'elle a commencé sa carrière, puisqu'elle était humoriste. Elle fait partie de la première génération du Jamel Comedy Club, qui a vu éclore tant de talents, de Blanche Gardin à Thomas Ngijol. Une aventure qu'elle vit en commun avec celui qui va partager sa vie pendant 11 ans, Fabrice Eboué.

Avec l'humoriste de 45 ans, Amelle Chahbi va même avoir un enfant, le petit Naël et si l'histoire d'amour a duré, les débuts du couple ont été pour le moins compliqués, comme elle l'a raconté en interview avec le magazine Gala. "Au sein du collectif Barres de rires, on ne se kiffait pas trop. Je le trouvais distant et lui m'appelait 'la Beurette de paname'", révèle-t-elle en décembre 2016, avant de poursuivre : "Il est issu d'une famille bourgeoise de banlieue, moi d'une famille modeste de Paris. Il me trouvait insupportable. On se comportait l'un avec l'autre comme dans un documentaire animalier".

On s'est trouvé autour du rire et depuis, on ne s'est plus quittés

Malgré leurs différences sociales, Amelle et Fabrice vont finir par se retrouver autour d'une passion commune. "On s'est trouvés autour du rire et depuis, on ne s'est plus quittés", résume-t-elle. Aujourd'hui séparés, les deux artistes ont donc eu un petit garçon et à l'époque où ils étaient toujours ensemble, Amelle Chahbi s'est épanchée sur l'éducation du petit Naël. "Il est franco-maroco-camourenais. On l'élève avec amour, au jour le jour, sans contraintes ni calendrier religieux, libre à lui plus tard de faire ses choix. Evidemment, on lui transmet nos héritages culturels en l'emmenant dans nos familles respectives. C'est le plus important, non ?", expliquait-elle.

Retrouvez Amelle Chahbi ce soir à 21h10 dans Le remplaçant sur TF1.