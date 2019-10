American Pie : Les héros de la saga se retrouvent dans un autre film

L'été dernier, American Pie a eu 20 ans ! Deux des acteurs de la saga se retrouvent dans un autre film. Jason Biggs et Shannon Elizabeth partagent l'affiche de Jay and Silent Bob Reboot, et en ont célébré la sortie dans la soirée du lundi 14 octobre 2019 au TLC Chinese Theater, à Los Angeles.

Dans Jay and Silent Bob Reboot, Jay et Silent Bob retournent à Hollywood pour empêcher la production d'un reboot du film de super-héros Bluntman et Chronic. Le réalisateur et acteur Kevin Smith (qui joue Silent Bob), son acolyte Jason Mewes (Jay) et le reste du cast ont fêté la sortie en salles du film au cours d'une avant-première.

Jason Biggs et Shannon Elizabeth étaient de la partie ! Les deux acteurs de 41 et 46 ans se sont présentés ensemble sur le tapis rouge. Les photos de "Jim" et "Nadia", noms de leurs personnages d'American Pie, ont fait sourire les nostalgiques fans de la saga.

Kevin Smith a assisté à la projection de son film accompagné de son épouse, Jennifer Schwalbach Smith, et de leur fille Harley Quinn Smith (20 ans). Jason Mewes était soutenu par sa femme Jordan Monsanto et leur fille de 4 ans, Logan Lee.

Rosario Dawson, Sofia Vergara et son mari Joe Manganiello étaient également de la partie.