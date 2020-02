Amie Hardwick jetée par la fenêtre : un meurtre à la "Game of Thrones"

Les détails du meurtre de Amie Hardwick arrivent au compte-gouttes. Le site TMZ s'est procuré un certain nombre de documents qui racontent le long harcèlement dont elle a été victime au fil des années de la part de son ex, Gareth Pursehouse, l'homme suspecté de l'avoir balancée par la fenêtre et tuée.

Le docteur Amie Hardwick avait demandé deux ordonnances restrictives en 2011 et en 2012. En juin 2011, Gareth Pursehouse aurait poussé Amie Hardwick hors d'une voiture après une dispute, la laissant sur le bord de l'autoroute. Un mois plus tôt, il l'aurait agressée physiquement. "Il m'a étranglée, étouffée, poussée contre le mur, donné des coups de pied, m'a fait tomber au sol, cogné la tête contre le sol et frappée avec son poing", relate le témoignage d'Amie dans les documents consultés par TMZ. Mais l'affaire a été classée sans suite, car la jeune femme ne s'est pas présentée à l'audience.

Un an plus tard, en avril 2012, elle a déposé une autre demande d'ordonnance restrictive, affirmant que son ex était entré par effraction à son domicile, où il avait cassé une dizaine de cadres photo puis envoyé un SMS disant "les choses vont empirer". Elle a reçu une ordonnance restrictive pour trois ans.

Détail inquiétant, Gareth Pursehouse aurait publié sur son compte Instagram une "blague" sur la série Game of Thrones. Cela faisait référence à la célèbre scène du premier épisode de la série où Jamie Lannister, pris en flagrant délit d'inceste avec sa soeur Cersei, pousse Bran Stark par la fenêtre.

Samedi 15 février 2020, le docteur Amie Harwick (38 ans) a été tué dans sa maison d'Hollywood Hills. C'était l'ex-fiancée de Drew Carey, l'acteur et présentateur de télévision américain. Amie Harwick, sexologue reconnue, a été poussée de son balcon, au troisième étage. Elle a été retrouvée inconsciente au pied de son immeuble, avec de multiples blessures dues à la chute. Elle a succombé une fois arrivée à l'hôpital. Pursehouse a été arrêté samedi après-midi pour le meurtre d'Amie Harwick, mais il a été relâché mardi soir après avoir payé sa caution qui s'élevait à 2 millions de dollars.