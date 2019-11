Amir partage une tendre photo avec son fils Mikhaël, sa "priorité"

Malgré le succès qui lui est tombé dessus d'un coup, l'entraînant dans une vie à cent à l'heure, le chanteur Amir a toujours à coeur de faire passer sa vie perso avant sa vie pro. Ainsi, devenu papa pour la première fois en février dernier, il a pris la peine de s'aménager du temps libre. Sur Instagram, il a posté une rare photo de bébé.

Jeudi 7 novembre 2019, Amir a donc surpris ses 453 000 abonnés avec une tendre photo que personne n'attendait, le représentant tenant son fils dans ses bras. Le chanteur de 35 ans, marié à la belle Lital, a cependant fait en sorte que l'on ne puisse voir que le haut du crâne de son bébé prénommé Mikhaël. "Priorité", a sobrement commenté l'interprète des tubes J'ai cherché, Longtemps, États d'amour ou encore Les Rues de ma peine. Déjà en février, au moment de la naissance de son fils, le séduisant daddy déclarait sur son compte : "En fait, la vie, c'est toi. Mikhaël." Une manière de dire que la musique et la notoriété c'est bien, mais le plus important c'est la famille. Le voilà aujourd'hui consacré à sa vie de père et nul doute que son public comprend.

Amir, qui a bouclé une tournée de 250 dates en France et à l'étranger lui donnant l'occasion de défendre sur scène son dernier disque intitulé Addictions, avait annoncé à ses fans sa volonté de faire une pause. Sur les ondes de Chérie FM, en juillet dernier, il déclarait : "Ce sera l'occasion de dire au revoir pour un petit temps au public. Je suis très heureux de me projeter sur la suite et de me mettre au vert un petit moment. Cette pause va me permettre de faire un truc que je n'ai jamais fait, qui est d'écrire un album sans faire autre chose en parallèle. Me consacrer pleinement à la réflexion sur les morceaux (...) Ça va être la première fois que je vais me mettre chez moi, je vais me reposer, je vais déjà faire le vide et passer du temps avec ma famille."

Thomas Montet