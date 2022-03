Amputation de Bruno Rodriguez : l'ancien joueur du PSG "n'avait plus de vie"

C'est une histoire tragique. Celle d'un ancien footballeur professionnel victime de plusieurs grosses blessures pendant sa carrière et qui, à force d'infiltrations répétées pour cacher la douleur, s'est retrouvé avec une partie de la jambe droite amputée. À seulement 49 ans, Bruno Rodriguez, qui a notamment joué une saison au Paris Saint-Germain, n'en pouvait plus et a dû se résoudre à subir cette opération irréversible. Quelques jours après l'opération, l'ancien footballeur s'est confié dans les colonnes du Républicain Lorrain et visiblement le moral est bon. "L'opé­ra­tion s'est bien pas­sée. Je le prends plu­tôt bien. Et main­te­nant, je passe à la ré­édu­ca­tion", précise-t-il.

Après une belle carrière de près de 15 ans qui l'a vu partir en Angleterre et en Espagne, Bruno Rodriguez a pris sa retraite en 2006 et s'est installé en Corse, à Bastia, la ville dont il est originaire. Des années au plus haut niveau et des blessures qui auront eu raison de sa jambe droite, comme il l'explique. "Suite à toutes les in­fil­tra­tions que j'ai faites pen­dant ma car­rière, les en­torses que j'ai eues, on a es­sayé de ré­pa­rer, plus ou moins, ce qui était pos­sible et ça n'a pas pu se faire. Mais là, j'avais trop mal. Je n'avais plus de vie", se remémore l'ancien attaquant, obligé de prendre une décision radicale pour arranger la situation : "On a pris la dé­ci­sion de cou­per. J'étais au point mort. Je ne pouvais plus rien faire, je ne pou­vais plus conduire, je ne pou­vais plus sor­tir. (...) Ces der­nières an­nées n'ont pas été agréables à vivre".

La décision a été difficile à prendre oui mais en même temps, je suis presque sou­lagé

Un choix forcément compliqué à faire pour Bruno Rodriguez, mais face à une situation devenue aussi problématique, il pense avoir fait le bon choix. "La décision a été difficile à prendre oui mais en même temps, je suis presque sou­lagé. J'ai hâte de voir ce que ça va don­ner : main­te­nant, il y a des ma­té­riaux assez per­for­mants, donc je pense que ça de­vrait bien se pas­ser", assure-t-il.

Ému par les nombreux hommages reçus ces derniers jours de la part de ses anciens clubs où d'anciens coéquipiers, Bruno Rodriguez va désormais pouvoir entamer sa rééducation et se faire à sa nouvelle vie.