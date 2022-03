Une ancienne star du PSG amputée d'un membre, après des années de souffrance

C'est une histoire terrible qui vient encore un peu plus ternir la bien morose période vécue par les supporters parisiens. Après le fiasco vécu la semaine dernière suite à la cruelle défaite face au Real Madrid de Karim Benzema , ils viennent d'apprendre qu'une ancienne gloire du club, ayant évolué au club à la fin des années 90, vient de subir une terrible opération.

Bruno Rodriguez, qui a évolué au Paris Saint-Germain en 1999 a été amputé mardi dernier en dessous du genou droit. L'ancien Parisien se plaignait depuis plusieurs années maintenant de douleurs insoutenables à la cheville droite. Victime de nombreuses entorses au cours de sa carrière, il en a gardé de lourdes séquelles et malgré des opérations récurrentes lors des cinq dernières années, la douleur était devenue trop persistante. D'après les informations du Parisien, il aurait même été victime d'une tumeur bénigne à la cheville droite et le seul recours trouvé par les médecins a été l'amputation.

Les infiltrations en cause ?

Né en Corse et vivant désormais à Bastia avec ses deux enfants, Bruno Rodriguez semble savoir d'où vient le problème à tous ses malheurs. Pour lui, les nombreuses infiltrations reçues durant sa carrière pour cacher la douleur auraient aggravé la situation, comme le rapporte Le Parisien. Ancien coéquipier de Rodriguez au PSG, Jimmy Algerino s'est confié sur l'amputation subie par son ami. "L'opération s'est bien passée. Les médecins ont essayé toutes les solutions et finalement ils ont pris la décision de l'amputer à hauteur du genou. Il s'est mis dans la démarche d'aller de l'avant et de passer maintenant à autre chose", détaille-t-il.

Le club de la capitale a également posté un message de soutien à son ancien joueur sur les réseaux sociaux. "Le Paris Saint-Germain adresse un message de soutien à son ancien attaquant Bruno Rodriguez, sa famille et à ses proches dans cette épreuve difficile. Le Club vous apporte toute sa force et espère pouvoir vous accueillir dès que possible au Parc des Princes", est-il écrit en accompagnement d'une courte vidéo de son but crucial lors du clasico contre l'Olympique de Marseille en 1999.