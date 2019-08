Anaïs Camizuli maman : déjà de nombreux kilos perdus depuis l'accouchement

Anaïs Camizuli, gagnante de l'émission Secret Story 7, et son mari Sultan ont accueilli le 25 juillet dernier leur premier enfant, une petite fille au prénom original : Kessi. La star de télé-réalité, qui semble épanouie par cette naissance, a révélé sur les réseaux sociaux qu'elle avait déjà perdu de nombreux kilos depuis son accouchement.

Neuf jours seulement après avoir mis au monde son enfant, la jolie brune âgée de 31 ans a déjà fondu de 10 kilos. Si Anaïs Camizuli a perdu aussi rapidement du poids, c'est parce qu'elle fait attention à ce qu'elle met dans son assiette... mais pas pour maigrir spécialement. Elle explique : "Je surveille un peu ce que je mange. Non pas pour le poids mais parce que je suis en manque de fer. Du coup j'essaie de manger pas mal de viande rouge, de lentilles... J'essaie donc de reprendre une alimentation équilibrée pour reprendre des forces."

En juin dernier, alors qu'elle était enceinte de huit mois, Anaïs Camizuli avait révélé avoir pris 16 kilos lors de sa grossesse. La jeune femme n'a donc plus que six kilos à perdre (peut-être un peu plus si elle a pris du poids lors de son neuvième mois de grossesse) pour retrouver sa taille 34.

La BFF d'Eddy Flow ne cesse de déclarer son amour pour son enfant sur Instagram. Dans son dernier post, on peut peut la voir tenir sa fille dans les bras et déclarer : "Nous avons été deux Guerrières ce jour là ma fille... Kessi, il manquait que toi dans ma vie. Je t'aime tellement."