Anaïs Camuzuli, ses proches malmenés par la police : "J'ai la haine"

A quinze jours du confinement, des tensions commencent à naître. Alors que le gouvernement a durci ses mesures afin d'inciter les gens à bien rester chez eux, sous peine de recevoir une amende salée, la confusion semble régner avec les policiers. C'est ce qu'a eu le malheur de constater Anaïs Camizuli. Sur Instagram, l'ancienne candidate des Anges de la télé-réalité et Secret Story a partagé une vidéo choc ce mardi 31 mars 2020 dans laquelle trois policiers s'en prennent violemment à un couple de sortie en voiture. L'homme au volant a beau montrer son attestation obligatoire l'autorisant à effectuer des déplacement, les coups pleuvent de la part des forces de l'ordre.

Des images qui ont suscité la grosse colère d'Anaïs Camizuli, et pour cause, elle est familière avec le couple en question. "La tante et l'oncle d'une amie à moi se font frapper par des policiers parce qu'ils sont deux dans la voiture !", explique-t-elle. Et de poursuivre très énervée : "Bravo la police bravo ! Honte à vous !" Pour bien recontextualiser la situation, la jolie brune indique que la femme s'avère être une soignante et que "son mari est allé la chercher au travail". "Voilà pourquoi ils étaient deux dans la voiture !! J'ai la haine", conclut-elle.

À noter que dans ce contexte d'urgence sanitaire, la police a désormais le pouvoir de contrôle et de limitation de déplacements. Un pouvoir jusque-là justifié, du moins jusqu'à l'apparition de plusieurs vidéos massivement partagées sur les réseaux sociaux où des violences policières sont dénoncées. Mardi 28 mars dernier, un jeune homme, salarié chez Amazon, a même porté plainte pour "violences volontaires aggravées par personne dépositaire de l'autorité publique, en réunion, avec usage ou menace d'une arme"...